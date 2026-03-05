A Montecitorio Il Memorioso – Breve guida alla memoria del Bene

Venerdì 6 marzo, alle ore 15, presso la Sala della Regina di Montecitorio, si terrà lo spettacolo intitolato “Il Memorioso – Breve guida alla memoria del Bene”. L’evento si svolge in occasione della Giornata dei Giusti dell’Umanità e coinvolge il pubblico in una rappresentazione teatrale dedicata alla memoria e ai valori umani. La manifestazione è organizzata in questa sede istituzionale.

In occasione della Giornata dei Giusti dell'Umanità, venerdì 6 marzo, a partire dalle ore 15, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà lo spettacolo "Il Memorioso – Breve guida alla memoria del Bene". Si prevede nell'occasione il saluto della vice presidente della Camera dei Deputati, Anna Ascani. L'appuntamento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta web tv. Lo spettacolo nasce dai due libri di Gabriele Nissim, Il Tribunale del Bene e La Bontà insensata, da cui Paola Bigatto e Massimiliano Speziani hanno tratto Il memorioso, piccolo gioiello che regala al pubblico l'emozione di scoprire che ogni uomo può essere un Giusto e che nulla è più eroico del salvare una vita messa in pericolo dalla follia di altri uomini.

