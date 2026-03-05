A Messina un hub per la tecnologia ferroviaria inaugurata la nuova sede di FS Engineering

A Messina, FS Engineering, società di ingegneria del Gruppo FS, ha aperto una nuova sede. Si tratta di un hub dedicato alla tecnologia ferroviaria, che rafforza la presenza dell’azienda nel Sud Italia. La struttura funge da presidio operativo, puntando a migliorare l’attività tecnico-ingegneristica sul territorio nazionale. L’inaugurazione è avvenuta oggi nella città siciliana.

FS Engineering, società di ingegneria del Gruppo FS, ha inaugurato oggi la nuova sede di Messina: un presidio operativo sul campo per rendere sempre più capillare l'azione tecnico-ingegneristica sul territorio nazionale. La sede nasce in collaborazione con Ansfisa – Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali – con l'obiettivo di integrare competenze, dati e strumenti digitali a supporto della sicurezza e dell'efficienza delle infrastrutture. Il nuovo presidio di Messina è concepito come hub tecnico-operativo per attività di progettazione, direzione lavori, verifiche, monitoraggio e digitalizzazione degli asset infrastrutturali.

