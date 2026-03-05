A Mesagne studenti poliziotti per un giorno con i giovedì della legalità

A Mesagne, studenti delle scuole locali hanno avuto l’opportunità di vivere una giornata da poliziotti, partecipando al progetto “I giovedì della legalità” promosso dalla Polizia di Stato del Commissariato. Ogni giovedì di quest’anno scolastico, agenti e studenti si sono incontrati per attività pratiche e incontri, coinvolgendo i giovani in percorsi di educazione alla legalità e alla sicurezza.