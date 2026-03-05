A Livia Ottolenghi il premio Melli | il riconoscimento sarà consegnato a Villa Magnisi

A Villa Magnisi sarà consegnato il premio Melli alla professoressa Livia Ottolenghi, in riconoscimento del suo lavoro nel favorire l’accesso alle cure odontoiatriche e promuovere pratiche sostenibili. Il premio viene assegnato per il suo contributo nell’ambito dell’innovazione nei percorsi formativi universitari, con un focus su internazionalizzazione e prevenzione. La cerimonia si terrà nelle prossime settimane.

Sarà assegnato alla professoressa Livia Ottolenghi il premio Melli, per il costante contributo nel promuovere equita' di accesso alle cure odontoiatriche, sostenibilita' ambientale e innovazione nei percorsi formativi universitari, con particolare attenzione a internazionalizzazione, prevenzione ed etica professionale. Il riconoscimento sara' consegnato venerdì 6 marzo 2026, alle ore 15, a Villa Magnisi, sede dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Palermo, nel corso dell’inaugurazione del XXX congresso scientifico COI-AIOG, organizzato per approfondire il rapporto tra innovazione tecnologica e centralita' della persona nei percorsi di cura. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Il riconoscimento consegnato dall’assessore Carità. Luca e Matilde Desiderio in Comune. Un premio ai campioni del nuotoNella passata stagione sportiva hanno collezionato una serie di importanti successi in ambito nazionale.

'Premio Sassoli' consegnato in Regione: riconoscimento per due studenti pisani"E' con grande soddisfazione che questa mattina abbiamo consegnato i Premio di laurea 'David Sassoli' a studenti e studentesse che hanno realizzato...

Approfondimenti e contenuti su Livia Ottolenghi.

Temi più discussi: Incontro con Noemi Di Segni e Livia Ottolenghi rispettivamente Presidente Ucei uscente e subentrante; Livia Ottolenghi – Senato - Moked; Ottolenghi (Ucei): Bene il ddl antisemitismo. Le opposizioni? Singolare non averlo sostenuto; Mattarella riceve Livia Ottolenghi, nuova Presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane.

Ottolenghi (Ucei): Bene il ddl antisemitismo. Le opposizioni? Singolare non averlo sostenutoLa nuova presidente dell'Unione delle comunità ebraiche: La legge è un primo passo. Continueremo ad auspicarci una maggiore convergenza. La definizione Ihra è quella che ha il maggior credito istituz ... ilfoglio.it

La Russa riceve la nuova presidente dell'UCEI Ottolenghi e l'uscente Di SegniROMA (ITALPRESS) - Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha ricevuto a Palazzo Madama, Livia Ottolenghi, la presidente dell'Unione ... notizie.tiscali.it

Grande soddisfazione per l’approvazione della legge contro l’antisemitismo che dopo il voto abbiamo commentato al Senato insieme al Presidente dell’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, Livia Ottolenghi. x.com

Sorgente di vita Domenica 22 febbraio ore 7 su #Rai3 e #RaiPlay Livia Ottolenghi è la nuova presidente dell’Unione Comunità Ebraiche Italiane. Romana, medico e vicepreside della Facoltà di Medicina e Odontoiatria dell’Università La Sapienza, è impegn - facebook.com facebook