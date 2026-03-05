A Livia Ottolenghi il premio Melli | il riconoscimento sarà consegnato a Villa Magnisi

Da palermotoday.it 5 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Villa Magnisi sarà consegnato il premio Melli alla professoressa Livia Ottolenghi, in riconoscimento del suo lavoro nel favorire l’accesso alle cure odontoiatriche e promuovere pratiche sostenibili. Il premio viene assegnato per il suo contributo nell’ambito dell’innovazione nei percorsi formativi universitari, con un focus su internazionalizzazione e prevenzione. La cerimonia si terrà nelle prossime settimane.

Sarà assegnato alla professoressa Livia Ottolenghi il premio Melli, per il costante contributo nel promuovere equita' di accesso alle cure odontoiatriche, sostenibilita' ambientale e innovazione nei percorsi formativi universitari, con particolare attenzione a internazionalizzazione, prevenzione ed etica professionale. Il riconoscimento sara' consegnato venerdì 6 marzo 2026, alle ore 15, a Villa Magnisi, sede dell’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della provincia di Palermo, nel corso dell’inaugurazione del XXX congresso scientifico COI-AIOG, organizzato per approfondire il rapporto tra innovazione tecnologica e centralita' della persona nei percorsi di cura. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

