A Giarre sarà istituito l' albo d' oro dei presidenti del consiglio comunale

A Giarre domenica 8 marzo alle 11 si terrà l'inaugurazione ufficiale dell'Albo d'oro dei presidenti del consiglio comunale. L'evento si svolgerà nell’aula consiliare del Palazzo di Città e sarà presieduto dal presidente del consiglio comunale e dal vicepresidente. Durante la cerimonia saranno presentati i dettagli relativi all’istituzione dell’albo.

Domenica 8 marzo, alle ore 11, nell'aula consiliare del Palazzo di Città di Giarre, il presidente del consiglio comunale Giovanni Barbagallo e il vicepresidente Raffaele Musumeci inaugureranno ufficialmente l'Albo d'oro dei presidenti del consiglio comunale. "L'iniziativa - rende noto l'amministrazione giarrese - nasce con l'obiettivo di onorare le istituzioni e quanti, nel tempo, hanno amministrato la comunità locale attraverso il ruolo di guida dell'assemblea cittadina, contribuendo al funzionamento democratico e alla crescita della città". La pergamena contenente l'elenco dei presidenti del consiglio comunale, affissa nell'aula consiliare, sarà svelata da Valentina Donzello e Giannunzio Musumeci, figli rispettivamente di Giuseppe Donzello e di Mario Musumeci, già Presidenti del consiglio comunale di Giarre.