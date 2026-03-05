A che ora parte Sofia Goggia oggi seconda prova discesa Val di Fassa 2026 | n di pettorale tv streaming

Oggi, giovedì 5 marzo, alle 11.00, si svolge la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile in Val di Fassa, parte della Coppa del Mondo di sci alpino. Sofia Goggia, con il pettorale numero 1, partecipa alla sessione, che sarà trasmessa in diretta su tv e streaming. La gara si tiene nella località italiana ed è valida per il circuito mondiale.

Giovedì 5 marzo (ore 11.00) andrà in scena la seconda prova cronometrata della discesa libera femminile della Val di Fassa, evento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Ultimo test a disposizione delle atlete per trovare il giusto feeling con la neve dolomitica e cercare le linee migliori in vista delle due gare previste tra venerdì e sabato. LA DIRETTA LIVE DELLA SECONDA PROVA DI DISCESA IN VAL DI FASSA DALLE 11.00 Sofia Goggia sarà tra le grandi favorite della vigilia e, dopo una prima sessione di studio, punta ad approfondire ulteriormente la conoscenza con il tracciato. La fuoriclasse bergamasca ha avuto in sorte il pettorale numero 9 e dunque partirà alle ore 11. 🔗 Leggi su Oasport.it

