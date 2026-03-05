A 100 anni dalla nascita Italia Nostra ricorda la figura di Paolo Ravenna | il programma

Il 6 marzo 2026 avrebbe compiuto 100 anni, e la sezione di Ferrara di Italia Nostra ha deciso di ricordare Paolo Ravenna, figura di rilievo dell’associazione. Ravenna, che guidò l’organizzazione per molti anni, sarà al centro di un evento pubblico organizzato per celebrare la sua memoria. L’iniziativa coinvolgerà la cittadinanza e si svolgerà in occasione di questa ricorrenza.

Il 6 marzo 2026 Paolo Ravenna avrebbe compiuto cento anni. Per onorare questa ricorrenza, la sezione di Ferrara di Italia Nostra, associazione che Ravenna guidò per decenni con lungimiranza e rigore, organizza un momento di ricordo aperto alla cittadinanza. L’appuntamento è fissato per venerdì 6 alle 15.30 presso lo Slargo Ravenna, nello scenario di corso Ercole I d’Este. Sono previsti alcuni interventi e letture tratte dai suoi scritti. La giornata proseguirà alle 16.30 con l'assemblea annuale dei soci di Italia Nostra, presso l’aula 3 del Dipartimento di Giurisprudenza, Palazzo Trotti-Mosti. In questa sede la commemorazione proseguirà grazie alle testimonianze di amici che hanno condiviso con lui battaglie civiche e progetti culturali: interverranno Francesco Erbani, Carl Macke e Alessandra Mottola Molfino. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

