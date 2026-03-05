8 marzo tante iniziative culturali per questa data speciale

Domenica 8 marzo si celebrerà la Giornata Internazionale della Donna con numerose iniziative culturali organizzate in diverse città. Il Ministero della Cultura ha promosso eventi che coinvolgono musei, teatri e biblioteche, con lo scopo di sensibilizzare sul ruolo delle donne nella società. Le manifestazioni prevedono mostre, spettacoli e incontri pubblici dedicati alla storia e alle conquiste femminili.

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, domenica 8 marzo, il Ministero della Cultura offre una straordinaria opportunità di esplorare il patrimonio culturale italiano garantendo accesso gratuito alle donne nei musei, parchi archeologici, complessi monumentali, castelli, ville storiche e giardini statali. Una straordinaria opportunità per conoscere meglio la sterminata eredità materiale e immateriale del nostro Paese senza barriere di accesso, sottolineando il legame tra la donna e la cultura come custode di memoria e comunità. In molte regioni questa apertura gratuita si arricchisce di visite guidate tematiche e percorsi culturali dedicati alla storia e all’esperienza delle donne. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

