8 marzo, donne manager in Italia +6,2% in un anno

In Italia, le donne manager sono aumentate del 6,2% in un anno, secondo i dati diffusi da Manageritalia. In occasione dell’8 marzo, l’associazione ha evidenziato questa crescita nella presenza femminile ai livelli più alti delle imprese italiane, confermando un trend di sviluppo che riguarda la dirigenza privata nel Paese.

In occasione della Giornata internazionale della donna, Manageritalia commenta gli ultimi dati sull’andamento della dirigenza privata in Italia, che confermano un trend strutturale di crescita della componente femminile ai vertici delle imprese italiane. Servizio di Barbara Masulli TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

