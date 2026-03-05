8 marzo | corso gratuito per l’indipendenza economica delle donne

In occasione dell’8 marzo 2026, il Consiglio di Donne Impresa Confartigianato Forlì ha avviato un corso gratuito dedicato all’educazione finanziaria femminile, con l’obiettivo di promuovere l’indipendenza economica delle donne. Il percorso formativo si rivolge a tutte le donne interessate a migliorare le proprie competenze in ambito finanziario. La partecipazione è gratuita e aperta a chi desidera approfondire queste tematiche.

Il Consiglio di Donne Impresa Confartigianato Forlì ha avviato, in occasione dell’8 marzo 2026, un percorso formativo gratuito dedicato all’educazione finanziaria femminile. L’iniziativa risponde alla carenza di competenze economiche nel Paese, dove solo un italiano su tre riesce a risparmiare con continuità e il 65% della popolazione ammette di non essere pronto per imprevisti gravi. In un contesto economico incerto, la coordinatrice Elena Zanetti sottolinea come l’avversione al rischio sia spesso eccessiva, mentre servirebbero scelte più dinamiche e coraggiose per gestire il denaro e pianificare il futuro. Il progetto mira a fornire strumenti pratici per ridurre lo stress economico e combattere la violenza economica, una forma di abuso subdolo che colpisce il 13,6% delle donne conviventi con un partner. 🔗 Leggi su Ameve.eu

