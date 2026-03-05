8 marzo al museo | ingressi gratis per tutte le donne

Domenica 8 marzo, in occasione della giornata internazionale della donna, le donne potranno visitare gratuitamente musei e parchi archeologici statali. L'iniziativa riguarda tutte le donne e permette di accedere senza pagare il biglietto d’ingresso. La misura mira a celebrare la giornata e a promuovere l’accesso alla cultura. L’ingresso gratuito sarà valido per tutte le strutture aderenti all’iniziativa.

Domenica 8 marzo, in occasione della giornata internazionale della donna, è previsto l'ingresso gratuito per le donne nei musei e nei parchi archeologici statali. Inoltre, sono numerosi gli istituti museali che organizzano per l'occasione diverse iniziative e visite guidate a tema, mirati per sensibilizzare il pubblico sull'importanza culturale della giornata. La lista dei musei e delle iniziative organizzate è in costante aggiornamento, si consiglia pertanto di consultare la pagina ministeriale dedicata all'evento oppure l'app "Musei italiani".

