8 marzo al museo | ingressi gratis per tutte le donne

Domenica 8 marzo, in occasione della giornata internazionale della donna, le donne potranno visitare gratuitamente musei e parchi archeologici statali. L'iniziativa riguarda tutte le donne e permette di accedere senza pagare il biglietto d’ingresso. La misura mira a celebrare la giornata e a promuovere l’accesso alla cultura. L’ingresso gratuito sarà valido per tutte le strutture aderenti all’iniziativa.

Stasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Domenica 8 marzo, in occasione della giornata internazionale della donna, è previsto l'ingresso gratuito per le donne nei musei e nei parchi archeologici statali. Inoltre, sono numerosi gli istituti museali che organizzano per l'occasione diverse iniziative e visite guidate a tema, mirati per sensibilizzare il pubblico sull'importanza culturale della giornata. La lista dei musei e delle iniziative organizzate è in costante aggiornamento, si consiglia pertanto di consultare la pagina ministeriale dedicata all'evento oppure l'app “Musei italiani”. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Comune, l’uno marzo torna la "Domenica al Museo" con ingressi a tariffa ridottaL’uno marzo torna la domenica al Museo con ingressi a tariffa ridotta nei siti culturali del Comune.

48 Hours in SALZBURG AUSTRIA | Visiting ALL the Major Attractions

Una raccolta di contenuti su 8 marzo al museo ingressi gratis per....

Temi più discussi: L’8 marzo ingresso gratuito per le donne nei musei e luoghi della cultura statali; 8 marzo 2026, Giornata internazionale della Donna; Musei Gratis per la Giornata della Donna: scopri gli eventi a Napoli e in Campania dell’8 Marzo 2026; Festa della Donna 2026, l’8 marzo questi musei italiani saranno gratis per il pubblico femminile.

Festa della Donna 2026, l’8 marzo questi musei italiani saranno gratis per il pubblico femminilePer la Festa della Donna 2026 ingresso gratuito l’8 marzo nei musei statali e programmi speciali con iniziative culturali dedicate al pubblico femminile ... siviaggia.it

L’8 Marzo ingresso gratuito delle donne al Museo Nazionale d’AbruzzoL'Aquila - In occasione della Giornata internazionale della donna, il Ministero della Cultura ha annunciato un'iniziativa speciale per celebrare l'universo femminile attraverso l'arte e la storia. terremarsicane.it

La prima pagina di oggi, 5 marzo 2026 Ci trovi in edicola e online https://bit.ly/lagazzettaweb - facebook.com facebook

Programma 5 marzo. Sveglia alle 7 con @Babbanculo , e alle 8 Zbarskij ci prepara il suo cafè express. @Fruscio1968 arriva alle 9 con MM363 incroci, poi tanta musica con @SonoMaleducata , Happy Together di @AlMazza64VG alle 11 e alle 12 Fuochi Fatui x.com