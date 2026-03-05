7 Marzo | oroscopo segno per segno e almanacco

Il 7 marzo è il 66º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Chi nasce in questa data si distingue per determinazione e idealismo, mostrando una sensibilità particolare verso questioni di giustizia e dignità umana. È un giorno che raccoglie l’interesse di chi segue l’oroscopo e l’almanacco, offrendo spunti su caratteristiche e tendenze associate a questa data.

Il 7 marzo è il 66º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è determinato e idealista, con una forte sensibilità verso i temi della giustizia e della dignità umana. È una persona che tende a prendere posizione e a difendere ciò che ritiene giusto. Proverbio del giorno: Chi nel marzo non pota la sua vigna, perderà la vendemmia. Fatti salienti: Nel 1912 l’esploratore norvegese Roald Amundsen annuncia la conquista del Polo Sud, raggiunto il 14 dicembre 1911. Partì dalla Baia delle Balene con quattro compagni e 52 cani da slitta, affrontando temperature estreme e crepacci nascosti. Dopo settimane di marcia sul ghiaccio, piantò la bandiera norvegese e lasciò una tenda con un messaggio per i rivali britannici, a testimonianza dell’impresa compiuta. 🔗 Leggi su Veronasera.it

