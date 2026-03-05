6 Marzo | oroscopo segno per segno e almanacco

Il 6 marzo segna il 65º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Chi nasce in questa data viene descritto come una persona innovativa e lungimirante, con una tendenza a notare e adattarsi ai cambiamenti tecnologici e sociali che si verificano nel tempo. La giornata è spesso associata a caratteristiche di apertura e attenzione alle novità.

Il 6 marzo è il 65º giorno del calendario gregoriano. Fatti salienti: Nel 1983 la Motorola mette in commercio il primo telefono cellulare. Lungo, pesante e molto costoso, rappresenta l'inizio della telefonia mobile moderna, aprendo la strada agli attuali smartphone. ARIETEAmore – Giornata passionale, ma evita reazioni impulsive: una parola detta male può pesare.Lavoro – Ottimo momento per agire, ma serve strategia e non solo entusiasmo.Salute – Energia alta e reattiva: scarica con sport breve e limita cibi piccanti o troppo stimolanti.