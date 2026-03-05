36.000 oggetti pericolosi sequestrati | blitz a Catanzaro contro

Nella provincia di Catanzaro, le forze di polizia hanno sequestrato oltre 36.000 oggetti pericolosi durante un blitz mirato. L’operazione ha coinvolto i finanzieri che hanno messo sotto sequestro una vasta quantità di merce sospetta, cercando di fermare la distribuzione di prodotti potenzialmente dannosi. L’intervento si è svolto in modo rapido e deciso, con l’obiettivo di bloccare immediatamente la circolazione di questi oggetti.

Nel cuore della provincia di Catanzaro, i finanzieri hanno agito con decisione per bloccare la circolazione di oltre 36.000 articoli pericolosi o contraffatti. L'operazione, svoltasi tra i comuni di Catanzaro, Lamezia Terme e Guardavalle, ha portato al sequestro massiccio di giocattoli e oggetti casalinghi privi dei requisiti di sicurezza fondamentali. Oltre alla confisca della merce, le autorità hanno avviato procedimenti contro i responsabili, sanzionando la violazione delle norme europee sulla qualità e l'etichettatura. L'intervento non si limita a un semplice controllo formale, ma rappresenta una barriera concreta contro prodotti che potrebbero causare danni gravi alla salute pubblica.