30 pianisti in scena | un festival che unisce classico e rock

Quasi 30 pianisti si sono esibiti all'hotel Promenade di Montesilvano, dando vita a un vero festival del pianoforte. L'evento, organizzato dal centro studi musicali L'Assolo diretto da Simone Pavone, ha protagonisti ragazzi dai 5 ai 38 anni che hanno spaziato tra classico, jazz e colonne sonore. L'iniziativa non mira solo a mostrare i risultati dell'impegno dei giovani musicisti, ma punta soprattutto a far prendere confidenza con le emozioni attraverso la musica. Tra i nomi in scena ci sono Oscar Passeri, Anthony Galante, Mattia Torrieri e molti altri talenti locali. La varietà sonora: dalla classica al rock. I brani proposti durante lo spettacolo hanno coperto un ventaglio musicale molto ampio, partendo dalla tradizione classica per arrivare alle sonorità più moderne.