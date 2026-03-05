24 febbraio 2022 – 28 febbraio 2025 | i 4 anni che hanno sconvolto il mondo di Giulio Gambino

Il 24 febbraio 2022, la Russia ha invaso l’Ucraina, segnando l’inizio di un conflitto durato oltre tre anni. Questa azione ha provocato una crisi internazionale, con reazioni immediate da parte di molte nazioni e alleanze. L’evento ha cambiato gli equilibri geopolitici, portando a un aumento delle tensioni tra gli Stati Uniti e l’Europa. Dal quel giorno, il mondo ha vissuto un periodo di instabilità e incertezza.

Nel mondo sottosopra di questo quadriennio, la vera urgenza non è scegliere un campo, ma uscire dalla logica dei regimi autoritari e ricostruire un ordine liberale. Imperfetto ma riconoscibile Il 24 febbraio 2022, dopo mesi di minacce, ultimatum e avvertimenti, la Russia invadeva l'Ucraina sollevando un vaso di Pandora covato per un decennio nell'Est Europa e capace di spaccare il mondo in due e generare una tensione inedita tra gli Stati Uniti e il Vecchio continente. Il 28 febbraio 2026, quasi esattamente quattro anni più tardi, un'operazione militare straordinaria condotta da Stati Uniti e Israele contro l'Iran – preceduta da settimane di minacce – colpisce i vertici del regime, causando la morte della Guida suprema iraniana e di numerosi ufficiali, gettando il Paese e l'intera regione nel caos. Ucraina 2022-2026 – L'alba di quel 24 febbraioFino alla tarda serata del 23 febbraio 2022, la guerra era ancora uno spettro temibile ma non una realtà.