200 studenti tornano da Dubai | la paura dei bombardamenti

Dopo la crisi a Dubai, 200 studenti sono rientrati in Italia e sono atterrati all’aeroporto di Malpensa. All’arrivo, le porte si sono aperte e hanno accolto i giovani provenienti dagli Emirati Arabi, con emozioni visibili e tensione palpabile tra i presenti. L’evento ha richiamato l’attenzione di chi ha assistito alla scena, con lo spazio di arrivo che si è riempito di volti riconoscibili e di attimi di attesa.

Il rientro di 200 studenti dopo la crisi a Dubai L'aeroporto di Malpensa si è trasformato in un teatro di emozioni intense quando le porte degli arrivi si sono aperte per accogliere quasi duecento giovani tornati in Italia. Tra urla, risate e selfie scattati con i genitori, il momento dell'abbraccio ha segnato la fine di un periodo di forte tensione vissuta da questi ragazzi bloccati negli Emirati Arabi. La situazione era precipitata dall'inizio delle operazioni militari congiunte tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, seguite dalla risposta di Teheran diretta verso i paesi del Golfo. In questo gruppo di ritorno vi erano anche due studentesse provenienti da Reggio Emilia, che hanno vissuto in prima persona la paura dei bombardamenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

