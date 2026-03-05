05 03 – Sanchez tiene testa a Trump e conferma il no alla guerra – Chi è Mojtaba Khamenei – Lucrezia Stefanini minacciata di morte

Il 5 marzo, il presidente ha risposto a Donald Trump, rifiutando di modificare la posizione contro la guerra nonostante le minacce di sospendere i rapporti commerciali. In un messaggio diretto, ha affermato che il paese non sarà mai complici di azioni violente per timore di ritorsioni. Nel frattempo, Mojtaba Khamenei è stato identificato pubblicamente, mentre Lucrezia Stefanini ha ricevuto una minaccia di morte.

Sanchez tiene testa a Trump dopo le minacce di tagliare i rapporti commerciali e conferma il no alla guerra: "Non saremo complici per paura di ritorsioni". Da Macron, Costa e von der Leyen solidarietà alla Spagna. Gelo con Berlino dopo il silenzio di Merz. Chi è Mojtaba Khamenei, l'uomo scelto come nuova Guida Suprema dell'Iran. Lucrezia Stefanini minacciata di morte prima di un match nelle qualificazioni a Indian Wells, è solo l'ultima tennista in ordine di tempo a finire nel mirino degli scommettitori.