Zia Mara amata dai giovani

Domenica, Mara Venier ha partecipato a un evento al teatro Ariston dove ha intrattenuto un pubblico vario, composto anche da molti giovani. Durante la serata, ha ascoltato e commentato i brani in gara a Sanremo, interagendo con i cantanti e rispondendo alle domande degli opinionisti. La presenza della conduttrice ha attirato anche i più giovani, interessati alle esibizioni e alle interviste in diretta.

L'ottimo risultato dello show della Venier si va ad aggiungere a quello di tutti gli altri programmi del day time che hanno seguito il Festival Altro che programmi per il pubblico anziano. Mara Venier (nella foto) domenica è stata anche la zietta di tantissimi giovani che volevano riascoltare i brani di Sanremo e le risposte dei cantanti alle interviste della padrona di casa e degli opinionisti in diretta dal teatro Ariston. Nella fascia d'età tra i 15 e i 24 anni lo share ha raggiunto punte del 52,4% tra i ragazzi (con una media del 44,8%, che significa uno su due davanti alla tv) e del 59,6% tra le ragazze (per uno share medio del 35,3%). 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Zia Mara amata dai giovani Achille Lauro al fianco dei giovani fragili, nasce Fondazione Madre: “È il momento di restituire. Spero di poterne parlare a Sanremo, altrimenti andrò da zia Mara”Nasce Fondazione Madre, per volontà dei soci fondatori Achille lauro, all’anagrafe Lauro De Marinis e Andrea Marchiori, con l’obiettivo di... Teo, Ambra, Giucas: botti di Capodanno in anticipo da Zia MaraCon discreto anticipo sulla notte di San Silvestro, Mara Venier ha deciso di sparare i botti di Capodanno direttamente dallo studio di Domenica In,... Thanh's father came again to criticize Yen Chi and demand a divorce