Zenga posa nella sala trofei dell’Inter | Ho difeso un simbolo – FOTO

Zenga. “Non ho mai difeso solo una porta. Ho difeso un simbolo“. Con queste parole Walter Zenga ha commentato il suo ritorno nella sede dell’Inter in Viale della Liberazione, riabbracciando idealmente il mondo nerazzurro che lo ha consacrato. Le immagini che arrivano dal quartier generale interista raccontano di un legame mai spezzato, fatto di appartenenza, orgoglio e memoria. Perché Zenga non è stato soltanto un portiere: è stato un simbolo di un’epoca. Cresciuto nel vivaio interista, l’ex numero uno ha difeso la porta nerazzurra dal 1982 al 1994, superando le 300 presenze ufficiali. Anni intensi, costellati di successi e di parate decisive che lo hanno reso uno dei volti più rappresentativi della storia del club. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

