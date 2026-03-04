Durante il forum ‘Osservatorio Valore Sport’, Zanetti, ex capitano e vice presidente dell’Inter, ha parlato dei valori dello sport, affermando che la sconfitta rappresenta il momento in cui si riparte per conquistare nuove vittorie. Le sue parole si sono concentrate su come l’esperienza delle sconfitte possa essere un punto di partenza per il futuro.

Futuro Calhanoglu, le possibili strategie di mercato della società nerazzurra: il turco ai saluti? Calhanoglu, nel prossimo calciomercato l’addio non è da escludere: c’è già il nome del sostituto. Gioca in Serie A Calciomercato Inter, missione in Francia di Ausilio: individuato il dopo Acerbi! Ultime Mercato Inter, accelerata per Goretzka: il centrocampo nerazzurro punta al ringiovanimento. Ecco gli altri due nomi Parma Inter Women, Vilhjalmsdottir all’ultimo respiro regala i tre punti alle nerazzurre! Inter Women Fiorentina 3-0: netta vittoria delle ragazze di Piovani. Il resoconto del match Inter Primavera Atalanta, El Mahboubi non basta: nerazzurri beffati nel finale dalla rete di Baldo. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Zanetti e i valori dello sport: «La sconfitta è il momento in cui riparti per la vittoria del futuro». Tutte le sue parole

Tonali Juventus, il tecnico del Newcastle lo blinda. Le sue parole sul futuro del grande sogno del mercato bianconeroOsimhen Juventus: dal legame con Del Piero all’ammirazione per i bianconeri, il grande colpo di mercato è possibile? La verità André Juventus, i...

Verona, Sogliano dopo la sconfitta col Cagliari: «È un periodo complicato, dobbiamo reagire. Futuro di Zanetti? Vi dico questo»Romagnoli Lazio, clamoroso: salta ancora il passaggio all’Al Sadd! Il motivo per cui è sfumata l’operazione Calciomercato Serie A: un colpo e due...

Tutto quello che riguarda Zanetti e i valori dello sport La....

Temi più discussi: Martino Zanetti passa il testimone alla figlia Arianna Zanetti, che assume il ruolo di CEO e Presidente di Hausbrandt; Dialy Mady Kaw Sissoko + Walter Zanetti + Tommy Ruggero; Sanremo: Zanetti (Costa Crociere), ‘costruiamo esperienze iconiche che uniscono musica e turismo’; Sanremo: Zanetti (Costa Crociere), ‘costruiamo esperienze iconiche che uniscono musica e turismo’.

Zanetti: Ripartendo dalle sconfitte si costruisce una vittoria. I valori per i giovani…Il vice presidente ed ex capitano dell'Inter ha presenziato al forum 'Osservatorio Valore Sport', organizzato da 'The European House - Ambrosetti', al Salone d'Onore del Coni ... msn.com

Zanetti, 'la Juve sta bene ma noi vogliamo fare punti'Arriva la Juventus e il Verona si prepara alla battaglia. Paolo Zanetti sa benissimo il valore dell'avversario e sa che per fermare i bianconeri servirà un grande Verona. La Juventus sta molto bene - ... ansa.it

Giocatori così non esistono più… Chi preferisci tra: Zanetti Cafu #fblifestyle facebook

Javier Zanetti tedoforo a Cernobbio Il Vice Presidente dell'Inter ha vissuto un momento indimenticabile: è stato protagonista come tedoforo nella tappa 58 della Fiamma Olimpica Un momento carico di emozione per l'argentino: "Grande emozione per ci x.com