Su YouTube, migliaia di utenti segnalano che alcuni banner pubblicitari restano visibili anche dopo averli chiusi, a causa di un bug tecnico. La pubblicità rimane sullo schermo senza scomparire, creando fastidio mentre si guarda un video. Nessuna soluzione immediata sembra funzionare, e la presenza continua dei banner provoca frustrazione tra gli utenti.

C’è qualcosa di profondamente irritante nell’assistere impotente a un banner pubblicitario che si rifiuta ostinatamente di sparire dallo schermo, specialmente quando stai cercando di goderti un video su YouTube prima di addormentarti. Eppure è esattamente quello che sta accadendo a migliaia di utenti dell’app mobile della piattaforma video di Google, sia su dispositivi iOS che Android. Il problema è semplice quanto frustrante: durante la riproduzione a schermo intero, appaiono annunci pubblicitari sovrapposti nell’angolo del video che non rispondono al comando di chiusura. Puoi toccare il tasto Dismiss quante volte vuoi, ma l’annuncio rimane lì, inchiodato al suo posto come se nulla fosse. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - YouTube, la pubblicità che non sparisce: migliaia di utenti intrappolati da un bug misterioso

