Yira Sor raggiunge una velocità impressionante | progressione irreale battuti Mbappé e Haaland
Yira Sor del Genk ha stabilito un nuovo record di velocità nel calcio, raggiungendo i 37,7 kmh durante una partita contro il Gent. Con questa prestazione, ha superato sia Mbappé che Haaland, diventando l'attaccante più veloce del mondo. Il suo sprint ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, che ora seguono con interesse le sue future performance.
Yira Sor supera Mbappé e Walker: è l'attaccante del Genk il calciatore più veloce del mondo. L'incredibile record di velocità a 37,7 kmh contro il Gent. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Genk, Sor: Osimhen vincerà il Pallone d'Oro, è allo stesso livello di HaalandYira Sor, calciatore del Genk, ha rilasciato alcune dichiarazioni a al sito gianlucadimarzio.com, per parlare anche del Napoli e dell'attaccante nigeriano Osimhen: Non è solo uno dei più grandi ... areanapoli.it
Calciomercato Torino: Yira Sor nome a sorpresaYira Collins Sor, nome forse meno noto ai più, è un profilo che viene tenuto sotto attenzione da diversi club continentali. Il calciatore, classe 2000, attualmente milita nel Genk dove, dal 2022 in ... calcioline.com