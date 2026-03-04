Yira Sor raggiunge una velocità impressionante | progressione irreale battuti Mbappé e Haaland

Yira Sor del Genk ha stabilito un nuovo record di velocità nel calcio, raggiungendo i 37,7 kmh durante una partita contro il Gent. Con questa prestazione, ha superato sia Mbappé che Haaland, diventando l'attaccante più veloce del mondo. Il suo sprint ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli addetti ai lavori, che ora seguono con interesse le sue future performance.