Xpeng vla 2.0 si presenta durante la giornata stampa volkswagen adotta in anticipo e consegna globale nel 2027

Durante la giornata stampa, Xpeng ha presentato la seconda generazione del sistema di guida autonoma VLA 2.0, segnando un passo avanti importante nel settore. Nel frattempo, Volkswagen ha annunciato l’adozione anticipata di questa tecnologia, con una consegna globale prevista per il 2027. La presentazione e le scadenze sono state comunicate ufficialmente nel corso dell’evento.

xpeng presenta un avanzamento significativo nel campo della guida autonoma con la seconda generazione del sistema di guida intelligente VLA 2.0, rivelata durante l'evento "The Future" tenuto a Guangzhou. il progetto viene descritto come la prima versione nell'era avanzata L4, con volumi commerciali in partenza verso il mercato globale fissati per il 2027. le dichiarazioni ufficiali indicano che la VLA 2.0 è in grado di superare notevolmente i principali competitor, aprendosi a collaborazioni su scala internazionale e a una rapida diffusione nelle flotta XPENG. architettura innovativa: visione diretta all'azione. la VLA 2.0 modifica profondamente l'approccio tradizionale, abbandonando la linea "visione – linguaggio – azione" per adottare un modello end-to-end di "visione diretta all'azione".