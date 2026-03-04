xiaomi sperimenta robot umanoidi che lavorano come stagisti in una fabbrica di auto elettriche

Una fabbrica di veicoli elettrici in Cina sta sperimentando l’uso di robot umanoidi che svolgono il ruolo di stagisti. Questi robot sono stati introdotti per valutare come possano contribuire a migliorare i processi produttivi e aumentare l’efficienza. La sperimentazione coinvolge l’impiego di questi robot nelle operazioni quotidiane all’interno dello stabilimento.

l’adozione di robot umanoidi all’interno di una fabbrica di veicoli elettrici in cina viene testata per migliorare l’ efficienza produttiva. i dispositivi operano come tirocinanti della linea di produzione, eseguendo compiti limitati mentre si valuta l’impatto potenziale sull’organizzazione operativa futura. robot umanoidi in fabbrica ev: prestazioni e ruolo attuale. secondo il presidente di Xiaomi lu weibing, i robot sono stati sperimentati in una fabbrica di veicoli elettrici dove le linee di produzione operano a velocità elevate. in questa fase, due unità sono in grado di completare circa il 90% del lavoro assegnato in tre ore, svolgendo attività come l’installazione di dadi, lo spostamento di materiali e l’assistenza in fasi semplici di assemblaggio accanto agli operatori umani. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

