xiaomi punta a rilasciare versioni annuali del suo chip simile a google tensor in tutto il mondo

Xiaomi sta lavorando per rilasciare versioni annuali del suo chip, simili a Google Tensor, in tutto il mondo. L’azienda si concentra sullo sviluppo di chip proprietari e sull’espansione della presenza oltre i confini cinesi. A MWC 2026 sono stati presentati aggiornamenti riguardanti l’assistente Xiao AI e le strategie di crescita internazionale.

Questo approfondimento sintetico analizza l’impegno di Xiaomi nello sviluppo di chip proprietari, la prospettiva di aggiornamenti annuali e l’ espansione globale oltre la Cina, con attenzione all’assistente Xiao AI e alle implicazioni presentate a MWC 2026. La strategia evidenzia una diversificazione hardware finalizzata a una maggiore indipendenza tecnologica e a una gestione integrata di AI e prestazioni. chip xring: sviluppo annuale e diffusione globale. Durante il MWC 2026, Xiaomi ha confermato l’intenzione di proseguire lo sviluppo di soluzioni interne simili al Tensor di Google, prevedendo una nuova versione ogni anno. L’obiettivo è offrire prestazioni costantemente aggiornate e una gestione integrata di AI, potendo contare su una pipeline di sviluppo in house. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

