xander zayas attende la risposta di josh kelly per il match a porto rico

Xander Zayas aspetta una risposta da Josh Kelly riguardo a un possibile incontro a Porto Rico. La discussione riguarda un match tra i pesi welter jr, categoria in cui si parla di un possibile riunificazione di tre cinture. Le trattative tra i due pugili sono in corso e l’attesa si concentra sulla decisione di Kelly. La situazione rimane aperta fino a quando non ci sarà una conferma ufficiale.

Nell’universo dei pesi welter jr, la prospettiva di un incontro che potrebbe riunire tre cinture a 154 libbre anima le voci di corridoio e le trattative tra i team coinvolti. L’attenzione è concentrata su una potenziale sfida tra Xander Zayas e Josh Kelly, con logistica, sede e diffusione televisiva già prese in considerazione dalle parti interessate. L’evoluzione della faccenda resta determinante per capire se l’offerta si trasformerà in una proposta ufficiale scritta e conclusiva. Nella fase attuale, Zayas ha indicato di aver già contattato la controparte due settimane prima tramite Top Rank e Matchroom, sostenendo di attendere una risposta formale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Xander Zayas valuta il passaggio alla categoria dei pesi mediomassimiNel contesto delle categorie medio-piccole, Xander Zayas attraversa una fase decisiva.

