Da quando Royce Keys ha fatto il suo debutto alla Royal Rumble poco più di un mese fa, non è più apparsa negli show televisivi della WWE. Dopo la sua partecipazione all’evento, non sono stati trasmessi ulteriori segmenti o incontri con lei nei programmi principali. Le ultime notizie indicano che l’atleta non ha ancora avuto un’altra apparizione ufficiale nel roster principale della compagnia.

Da quando Royce Keys ha debuttato alla Royal Rumble oramai poco più di un mese fa, non è più apparso negli show televisivi della World Wrestling Entertainment, ma finalmente abbiamo aggiornamenti a riguardo. Sembrava che per lui non ci fossero piani precisi dalla direzione creativa, senza aggiornamenti sul suo status ma Secondo PW Insider ed alcune fonti interne, Royce Keys si sta ancora ambientando nella compagnia, nulla di particolare, niente infortuni o problemi personali, Royce Keys a solamente bisogno di tempo per adattarsi alle novità della WWE. è stato inoltre reso noto che l’ex AEW presto avrà un roster, che sembrerebbe essere per il momento SmackDown. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Ecco perché Royce Keys non ha ancora fatto un’apparizione nei roster principali

WWE: Perchè Royce Keys ha visitato il quartier generale WWE dopo il suo debuttoI fan della WWE attendevano con ansia notizie sul futuro di Royce Keys dopo il suo epico debutto al Royal Rumble, e ora sappiamo che la WWE sta...

WWE: Royce Keys sparito dopo la Royal Rumble, ecco perché non lo vediamo piùEntri alla Royal Rumble, butti fuori Damian Priest, il pubblico impazzisce e tu pensi: “Bene, da qui si vola”.

Approfondimenti e contenuti su Royce Keys.

Temi più discussi: Cosa c'è nel futuro di Royce Keys dopo il debutto in WWE? Per ora niente...; Caso Royce Keys la WWE non ha progetti per il wrestler; Royce Keys il caso che scuote il mondo del wrestling.

WWE: Royce Keys adesso diventa un vero casoRoyce Keys fuori dai piani WWE: svelati i motivi dello stop creativo dopo la Royal Rumble e l'incertezza sul debutto a SmackDown ... spaziowrestling.it

WWE: Smentite le (preoccupanti) voci su Royce KeysRoyce Keys e il futuro in WWE: smentiti i rumor sulla mancanza di piani. WrestleVotes chiarisce e Fightful rivela l'esistenza di nuovi filmati ... spaziowrestling.it

Che fine ha fatto Royce Keys L'ex Powerhouse Hobbs della #AEW ha debuttato in #WWE alla #RoyalRumble ma, successivamente, non ha più preso parte agli show televisivi della federazione. Ha solo lottato qualche dark match non ripreso dalle telecamer facebook

WWE,: Royce Keys senza piani, rischia di dover attendere mesi x.com