World Obesity Day Aletheia | +39% tasso obesità in Italia

In occasione della Giornata mondiale dell'obesità, Aletheia segnala un aumento del 39% del tasso di obesità in Italia. Attualmente, circa 6 milioni di adulti convivono con questa condizione, che rappresenta il 12% della popolazione adulta. L'organizzazione ha reso noto questi dati in un rapporto pubblicato oggi, evidenziando la crescita rispetto ai anni precedenti.

