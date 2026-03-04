World Obesity Day Aletheia | +39% tasso obesità in Italia

In occasione della Giornata mondiale dell'obesità, Aletheia segnala un aumento del 39% del tasso di obesità in Italia. Attualmente, circa 6 milioni di adulti convivono con questa condizione, che rappresenta il 12% della popolazione adulta. L'organizzazione ha reso noto questi dati in un rapporto pubblicato oggi, evidenziando la crescita rispetto ai anni precedenti.

Un fenomeno che interessa oggi poco meno di 6 milioni di adulti in Italia, pari al 12% della popolazione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

