World Baseball Classic 2026 | tutti i convocati dell’Italia e le stelle in arrivo dalla MLB

Per la World Baseball Classic 2026 sono stati annunciati i convocati dell’Italia, con particolare attenzione alle stelle provenienti dalla MLB. Tra i giocatori figura Samuel Aldegheri, un lanciatore veronese nato nel 2001, che ha esordito in MLB con i Los Angeles Angels nel 2024 e ha partecipato a cinque partite nella stagione 2025. La squadra italiana si prepara per la competizione internazionale.

Samuel Aldegheri: veronese, classe 2001, è il primo nato e cresciuto in Italia ad aver lanciato in MLB con i Los Angeles Angels, nel 2024, e ha lanciato altre cinque volte nella stagione 2025. Dan Altavilla: di Greenock, Pennsylvania, classe 1992, dal 2016 in MLB. Nel 2025 record di 8-9 ai Chicago White Sox; questa stagione la giocherà con i Minnesota Twins. Per lui ERA di 4 e 155 strikeout in carriera. Dylan DeLucia: di Port Orange, Florida, classe 2000, fa parte dell’organizzazione dei Cleveland Guardians e sta rapidamente scalandone le gerarchie, essendo arrivato in poco tempo in doppio A agli Akron RubberDucks. Matt Festa: di Brooklyn, New York, classe 1993, è in MLB dal 2018 e attualmente gioca con i Cleveland Guardians. 🔗 Leggi su Oasport.it

World Baseball Classic 2026: tutti i convocati dell’Italia. Pioggia di stelle MLB!L’Italia del baseball si presenta al World Baseball Classic 2026 con una Nazionale ambiziosa, profonda e ricca di talento internazionale.

Chi sono le stelle MLB dell’Italia al World Baseball Classic 2026: tra ritorni e novitàAndiamo alla scoperta dei tantissimi giocatori di MLB che saranno in campo con la maglia dell’Italia al World Baseball Classic 2026.

Tiago Da Silva ha giocato tre World Baseball Classic con l’Italia, nel 2009, nel 2013, nel 2017. Adesso è al quarto, ma col Brasile. E sabato, il debutto, per noi e per loro, è Italia-Brasile Tiago ha detto in un’intervista al Corriere di Romagna che lui non lancerà. facebook