Il Campionato del Mondo Endurance non inizia più in Qatar a fine marzo come previsto, ma prende il via dall’Italia, con la 6 Ore di Imola in programma dal 17 al 19 aprile all’Enzo e Dino Ferrari. La decisione di spostare l’evento ha modificato il calendario della stagione 2026 del Wec, che ora inizia in Italia anziché in Medio Oriente.

Il Mondiale Endurance cambia rotta e riparte da Imola. La stagione 2026 del Wec non scatterà più a fine marzo in Qatar, come inizialmente previsto, ma prenderà il via in riva al Santerno con la ‘6 Ore di Imola’, in programma dal 17 al 19 aprile all’Enzo e Dino Ferrari. La decisione è arrivata dopo il rinvio della 1812 km del Qatar, che avrebbe dovuto inaugurare il campionato sul tracciato di Losail tra il 26 e il 28 marzo. Alla base dello stop, spiega la federazione, c’è "l’attuale e mutevole situazione geopolitica in Medio Oriente". Una scelta assunta attribuendo "massima importanza alla sicurezza dei concorrenti, del personale e dei tifosi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Wec, salta il via in Qatar . Ora Imola è prima tappa

WEC 2026, salta l’esordio in Qatar: il mondiale scatterà da ImolaL’ipotesi era nell’aria, ma ora è arrivata l’ufficialità: il campionato 2026 del FIA World Endurance Championship non inizierà in Qatar.

WEC, posticipata la 1812km del Qatar. Prima gara a ImolaACO e FIA hanno comunicato il rinvio della 1812km del Qatar, prima prova del FIA World Endurance Championship in programma nel weekend del 26-28...

Contenuti utili per approfondire Ora Imola

Temi più discussi: Wec, salta il via in Qatar . Ora Imola è prima tappa; WEC: salta il Qatar, il Mondiale Endurance parte dall’Italia alla 6 Ore di Imola | Quattroruote.it; Salta il WEC in Qatar per le tensioni in Medio Oriente: il campionato parte da Imola; WEC, rinviata la 1812 Km del Qatar: stagione al via da Imola dopo lo stop per tensioni nel Golfo.

WEC 2026, salta l’esordio in Qatar: il mondiale scatterà da ImolaL’ipotesi era nell’aria, ma ora è arrivata l’ufficialità: il campionato 2026 del FIA World Endurance Championship non inizierà in Qatar. WEC 2026, salta l’esord ... sportface.it

Salta il WEC in Qatar per le tensioni in Medio Oriente: il campionato parte da ImolaNon è una sorpresa per chi segue da vicino le vicende geopolitiche, ma la notizia scuote comunque il mondo del motorsport: il round inaugurale del FIA World Endurance Championship 2026 è stato ufficia ... corrieredellosport.it

ULTIMA ORA - Ufficiale, salta la 1812 km del Qatar. Il mondiale WEC inizierà a Imola. In un comunicazione ufficiale emanata pochi minuti fa, la FIA ha reso noto a tutto il mondo che, a causa delle recenti tensioni geopolitiche scoppiate in Medio Oriente, e ch facebook