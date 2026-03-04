waymo sotto indagine in texas per aver violato la legge sugli scuolabus

Waymo, la società di auto a guida autonoma di Alphabet, è sotto indagine in Texas per presunte violazioni della legge sugli scuolabus. Le autorità statali stanno verificando se le vetture autonome abbiano rispettato le normative locali durante alcune operazioni recenti. L'indagine riguarda esclusivamente aspetti legati alla conformità delle auto con le normative vigenti, senza coinvolgimenti di altre parti o elementi aggiuntivi.

Nuovi problemi per Waymo, la società di auto a guida autonoma di proprietà di Alphabet, controllante a cui fa capo Google. Questa volta le polemiche non arrivano da San Francisco, ma dal Texas, un altro degli stati americani in cui le vetture "senza conducente" sono autorizzate a circolare. Il National Transportation Safety Board (Ntsb) sta infatti indagando su un episodio accaduto a gennaio: in particolare, una vettura a guida autonoma avrebbe superato uno scuolabus fermo con le luci attivate, violando una legge del Texas. Una violazione che le autorità texane avevano contestato ad Alphabet già 19 volte nel mese di dicembre 2025, fatto che aveva portato la società a richiamare i propri veicoli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

I robotaxi Waymo hanno un grosso problema con gli scuolabus

