Wanda Nara ha deciso di svuotare la casa milanese di Mauro Icardi, portando via gli oggetti e lasciandoli in discarica o donandoli. La separazione tra i due prosegue, senza che siano stati annunciati altri dettagli ufficiali. La gestione degli effetti personali si inserisce nell’ultimo capitolo di una lunga vicenda tra i due.

La telenovela infinita della travagliata separazione tra Wanda Nara e Mauro Icardi si arricchisce di un nuovo capitolo: la soubrette argentina, infatti, ha voluto svuotare la casa milanese che un tempo condivideva col marito, liberandola da ogni oggetto che potesse avere una qualche connessione con la sua precedente relazione sentimentale. Concluse le riprese del programma televisivo MasterChef Celebrity Argentina, di cui è la conduttrice, la 39enne è volata in Italia per assistere insieme all'attuale compagno Martin Migueles alla settimana della moda di Milano. Un'occasione perfetta, questa, per tagliare definitivamente i ponti con l'ormai ex marito, liberando quello che un tempo era il loro nido d'amore dagli oggetti legati a una fase della sua vita ormai morta e sepolta da tempo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Wanda Nara, ennesimo sfregio a Icardi: svuota la casa milanese, destinando gli oggetti alla discarica e alla donazione

