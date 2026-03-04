Un uomo è entrato in casa della madre con la fidanzata, chiedendo mille euro per acquistare un materasso. Quando la donna ha rifiutato, il figlio l’ha minacciata con un coltello, mentre la compagna lo incoraggiava a proseguire. L’episodio si è verificato in un’abitazione familiare, coinvolgendo anche la sorella della vittima.

Piomba a casa della madre, con la fidanzata, pretendendo mille euro per comprare un materasso. Davanti al rifiuto della donna il figlio l’avrebbe minacciata con dei coltelli mentre la compagna lo incitava a continuare. L’aggressione a due inizialmente è stata subita da una 55enne osimana poi c’è andata di mezzo anche la figlia 29enne. Il fratello l’avrebbe presa per il collo nel tentativo di strangolarla mentre cercava di difendere la madre. L’episodio, avvenuto il 6 agosto del 2024, a Osimo, è stato raccontato ieri in tribunale dalle due vittime, madre e figlia, nel processo dove sono imputati un 33enne osimano (figlio e fratello delle due donne) e la compagna di allora, una 30enne di San Severino Marche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vuole i soldi, minaccia mamma e sorella

Leggi anche: Picchia e minaccia la madre perché vuole i soldi per la droga: arrestato 48enne

VANESSA NASCONDE I BIGLIETTINI DELLA BULLA MA MAMMA ELENA SCOPRE TUTTO!

Tutti gli aggiornamenti su Vuole i soldi minaccia mamma e sorella

Temi più discussi: Vuole i soldi, minaccia mamma e sorella; Chiede soldi alla madre e la minaccia di morte: arrestato; Picchia e minaccia la madre perché vuole i soldi per la droga: arrestato 48enne; Quarticciolo: minaccia di morte e picchia la madre 72enne con un barattolo.

Picchia e minaccia la madre perché vuole i soldi per la droga: arrestato 48enneAvrebbe picchiato la mamma per farsi consegnare i soldi per la droga. Per lui sono scattate le manette e il trasferimento in carcere. monzatoday.it

Roma, picchia e accoltella la madre che non vuole dargli i soldi per comprare la droga: arrestatoLa donna è stata soccorsa e trasportata al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Pomezia dove è stata medicata e dimessa con 30 giorni di prognosi ... affaritaliani.it

De Bruyne vuole essere convocato con il Torino. Proverà a convincere Conte Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal Corriere dello Sport e da altre fonti vicine al club, De Bruyne sta scalpitando: vuole esserci già contro i granata e, da oggi fino a g facebook

Pellegatti sicuro: “ #Casemiro vuole giocare con #Modric. Non mi interessano le smentite” #calciomercato #milan #SempreMilan x.com