Voucher sport per giovani svantaggiati | avviso in scadenza

Domani scade il termine per le Associazioni Sportive Dilettantistiche di Salerno di aderire al progetto che prevede l’acquisto di attrezzature sportive e l’erogazione di voucher destinati a giovani in condizioni di svantaggio o fragilità socioeconomica. L’iniziativa mira a sostenere l’accesso allo sport per i giovani più vulnerabili. Nessun altro dettaglio è stato comunicato al momento.

SALERNO – Scade domani il termine per l’adesione delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) al progetto “Acquisto di attrezzature sportive ed erogazione di voucher a favore di giovani svantaggiati eo in situazioni di fragilità socioeconomica”. L’iniziativa è finanziata nell’ambito del Fondo Politiche Giovanili 2023 – Bando ANCI e punta a favorire l’accesso allo sport per i ragazzi che vivono condizioni di difficoltà economica o sociale. Costituzione di un elenco di associazioni sportive. L’ Avviso pubblico è finalizzato alla creazione di un elenco di Associazioni Sportive Dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi sul territorio comunale e che si rendono disponibili ad accogliere i beneficiari dei voucher per lo svolgimento delle attività sportive. 🔗 Leggi su Zon.it

