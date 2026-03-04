Vomero il consigliere municipale | Ci siamo tagliati le p&#8230;e sul regolamento ora c'è chi prende meno di altri

Durante una commissione consiliare nel Vomero, un consigliere municipale ha denunciato che alcuni consiglieri ricevono compensi inferiori rispetto ad altri e ha chiesto un'indagine sugli importi stabiliti. Ha commentato che, rispetto alle regole, ci sono disparità nei pagamenti e ha sottolineato la necessità di chiarimenti. La discussione si è concentrata sulle differenze nelle retribuzioni tra i consiglieri municipali.

La denuncia di un consigliere municipale del Vomero durante una commissione consiliare: "Vorrei una indagine sui compensi, ci sono sperequazioni tra i consiglieri. Questa cosa non va bene". 🔗 Leggi su Fanpage.it

