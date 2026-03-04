Vomero il consigliere municipale | Ci siamo tagliati le p…e sul regolamento ora c'è chi prende meno di altri

Durante una commissione consiliare nel Vomero, un consigliere municipale ha denunciato che alcuni consiglieri ricevono compensi inferiori rispetto ad altri e ha chiesto un'indagine sugli importi stabiliti. Ha commentato che, rispetto alle regole, ci sono disparità nei pagamenti e ha sottolineato la necessità di chiarimenti. La discussione si è concentrata sulle differenze nelle retribuzioni tra i consiglieri municipali.

La denuncia di un consigliere municipale del Vomero durante una commissione consiliare: "Vorrei una indagine sui compensi, ci sono sperequazioni tra i consiglieri. Questa cosa non va bene".