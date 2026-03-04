A Rimini, il costo di diesel e benzina sta salendo a causa del conflitto in Medio Oriente. Molti automobilisti cercano di fare rifornimento a San Marino, dove i prezzi sono più bassi rispetto all’Italia. La differenza tra i prezzi delle due località è evidente e spinge i consumatori a spostarsi per risparmiare. La situazione si verifica in un momento di aumento delle tariffe dei carburanti.

Rimini, 4 marzo 2026 – Per il pieno di carburante si va a San Marino. Il conflitto in Medio Oriente ha prodotto un innalzamento dei prezzi alla pompa, e la differenza tra quanto si paga in Italia e quello che viene chiesto nell’antica repubblica è significativo. Chiuso lo stretto di Hormuz, l'impatto della guerra sui mercati (atex.dam.standard.Video - p.DamVideo) Quanto costa il diesel in Italia e a San Marino Un esempio? Se ieri era facile trovare quotazioni sul diesel vicine o superiori a 1,80 euro, a San Marino alla pompa si pagava una cifra inferiore e di molto, poco più di 1,50 euro. Quasi 30 centesimi al litro, quanto basta per vedere tante targhe italiane superare il confine. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Volano i prezzi di diesel e benzina, caccia allo ‘sconto’ a San Marino

