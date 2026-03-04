Voglio pensarti che corri libero tra gli angeli | i messaggi dei bambini ai funerali di Domenico

Durante i funerali di Domenico Caliendo sono stati letti numerosi messaggi scritti da bambini, alcuni appena più grandi di lui. Una di queste lettere è stata anche collocata sulla bara bianca. I piccoli partecipanti hanno espresso con parole semplici e sincere i loro pensieri e sentimenti, creando un momento toccante e spontaneo durante la cerimonia.