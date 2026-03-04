voglio mettermi al servizio del paese

Un giovane di Faenza sta attualmente frequentando il corso di laurea in Scienze strategiche presso l’Accademia militare di Modena, dove si sta formando come allievo ufficiale dell’esercito. La sua decisione di dedicarsi al servizio del Paese rappresenta un passo importante nel percorso di formazione militare. Il ragazzo ha espresso chiaramente la volontà di contribuire attivamente alla sicurezza nazionale.

Un giovanissimo faentino tra gli allievi ufficiali dell’esercito, nel corso di laurea in Scienze strategiche all’Accademia militare di Modena. Si chiama Emiliano Lombardo, è nato a Caltanissetta ma vive in città, dove si è diplomato all’istituto tecnico Itip Bucci, indirizzo informatico. Ha 19 anni. "Coltivo la passione per lo sport – dice di sé –, in particolare dedico parte del mio tempo alla corsa e alla palestra, e nel tempo libero amo stare con la mia famiglia e con i miei amici". Lombardo, cosa l’ha spinta a scegliere la carriera militare e, in particolare, l’esercito? "La scelta della carriera militare nasce dal desiderio di mettermi al servizio del Paese, intraprendendo un percorso fatto di impegno, regole e responsabilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

