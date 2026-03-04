' Voglia di Borotalco' commedia teatrale a Castelfranco di Sotto

La compagnia teatrale L’ABC di Pinocchio, attiva dal 2011 e composta da attori amatoriali, presenta la commedia ‘Voglia di Borotalco’ sabato 7 marzo alle ore 21:15 al Teatro della Compagnia di Castelfranco di Sotto. La rappresentazione vede un gruppo di artisti che si esibisce nella commedia, portando sul palco lo spettacolo in modo professionale. La serata è rivolta al pubblico locale e si svolge in un teatro della zona.

Protagonista della vicenda è Claudio Patanè (Andrea Balestri), travolto dal timore che la propria amante Luisa (Chiara Chiocchini) riveli la relazione alla moglie, la signora Patanè (Claudia Galli). Nel tentativo di evitare il disastro, Claudio coinvolge il timido e inconsapevole Lillo Conigli (Alessandro Bini), spingendolo – suo malgrado – a fingersi sua moglie. A complicare ulteriormente la serata saranno anche altri personaggi che incroceranno la strada dei due protagonisti: un gangster (Donato Savarese) e una coppia affiatata in cerca di un affare immobiliare (Roberto Belluomini e Cinzia Colona). La loro invadenza e il loro entusiasmo finiranno per creare nuovi malintesi e situazioni surreali contribuendo a trasformare la casa di Claudio in un palcoscenico di caos sempre più comico. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

A Castelfranco Piandiscò al via la rassegna teatrale per ragazziArezzo, 15 dicembre 2025 – Il Comune di Castelfranco Piandiscò, il 21 dicembre, apre la rassegna teatrale per i ragazzi “Teatro in Famiglia”.

