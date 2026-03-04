Vlahovic torna alla Juve | allenamento con i compagni e countdown per il ritorno

Dusan Vlahovic ha ripreso l’allenamento con i compagni alla Continassa, segnando una tappa importante nel suo percorso di recupero. Dopo un periodo di assenza, il giocatore si è unito al gruppo per un allenamento parziale, mentre si avvicina il momento del suo ritorno ufficiale in campo. La squadra si prepara così a reintegrare l’attaccante nel proprio organico.

Un rientro graduale ma decisivo è all’orizzonte: Dusan Vlahovic ha ripreso l’allenamento parziale con il gruppo alla Continassa, segnando una tappa fondamentale nel percorso di recupero dall’infortunio all’adduttore che aveva immobilizzato l’attaccante serbo negli ultimi mesi. Il recupero ha superato la fase più critica della riabilitazione post-intervento chirurgico e ora si valuta la possibilità di convocarlo in tempi ravvicinati, senza compromettere la salute a lungo termine. L’obiettivo è restare concentrati sul finale di stagione, mantenendo alta l’attenzione sui prossimi impegni di campionato. Il ritorno in palestra è stato accompagnato da una valutazione mirata delle condizioni fisiche. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

