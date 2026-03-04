Vlahovic torna a disposizione di Spalletti | I’m back Il messaggio dell’attaccante della Juve ai tifosi – FOTO

Vlahovic è tornato a disposizione di Spalletti e ha comunicato la notizia tramite un post su Instagram, scrivendo «I’m back» e mostrando la sua volontà di contribuire alla squadra. L’attaccante della Juventus ha ripreso gli allenamenti dopo un periodo di assenza, e il suo rientro è stato confermato ufficialmente. La notizia ha suscitato attenzione tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

Vlahovic è finalmente tornato a disposizione di Spalletti. E il post pubblicato su Instagram è la conferma della sua voglia di aiutare la squadra. Il ruggito del bomber è tornato a farsi sentire, non solo sul campo ma anche sui social, infiammando il cuore del tifo bianconero. Dopo un periodo di assenza forzata e speculazioni sul suo futuro, il centravanti serbo ha rotto il silenzio con un messaggio che non lascia spazio a interpretazioni. Dusan Vlahovic ha affidato a Instagram la sua voglia di riscatto con un post laconico ma potentissimo: «Io sono tornato». Poche parole, accompagnate da una foto che lo ritrae sul campo di allenamento, sufficienti a scatenare migliaia di commenti e a riaccendere le speranze della Juventus in un momento cruciale della stagione.