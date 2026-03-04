Vlahovic rinnovo con la Juventus? Si muove Spalletti e non soltanto | la situazione

Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus nato nel 2002, si avvicina a un rinnovo di contratto con i bianconeri. La trattativa si svolge mentre Spalletti e altri fanno mosse sul mercato, creando attenzione attorno alla situazione. Il club juventino sta definendo i dettagli, mentre il Milan, che aveva mostrato interesse, rimane alla finestra.

Un'operazione che era impensabile fino a qualche settimana fa, ovvero il rinnovo del contratto di Dusan Vlahovic con la Juventus, sta diventando quasi incredibilmente realtà. Secondo 'Tuttosport' oggi in edicola, infatti, il club di Corso Galileo Ferraris si è messo nelle condizioni di poter recapitare al suo numero 9 l'offerta giusta per siglare un nuovo matrimonio. E prolungare, dunque, l'esperienza di Vlahovic in bianconero oltre il prossimo 30 giugno. Una brutta notizia per il Milan che, come noto, era ed è interessato all'attaccante serbo, classe 2000. Il direttore sportivo dei rossoneri, Igli Tare, ha a più riprese parlato con Darko Ristic, procuratore del bomber ex Fiorentina e Partizan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Prima pagina Tuttosport: “Vlahovic e la Juventus discutono il rinnovo: Spalletti spinge”Questa è la prima pagina di 'Tuttosport', in edicola oggi, mercoledì 4 marzo 2026.

Temi più discussi: Svolta Vlahovic: il serbo apre al rinnovo con la Juventus. C’è stato un primo incontro: i nodi della trattativa; Vlahovic-Juve: c'è l'apertura per il rinnovo, i dettagli e le cifre; Vlahovic e il rinnovo con la Juve: ecco l’offerta del club, l’attaccante ora riflette; Vlahovic-Juve, vertice per il rinnovo: ingaggio alla Yildiz, quando ci sarà l'incontro. E su Kolo Muani...

Biasin: Vlahovic viaggia verso un imprevedibile rinnovo con la JuveSulle pagine di TMW, Fabrizio Biasin si sofferma sulla possibilità che Dusan Vlahovic possa rinnovare il contratto in scadenza con la Juventus a fine stagione: ... tuttojuve.com

Rinnovo Vlahovic-Juventus, c’è la svolta: incontro con la dirigenza!Arrivano in più novità importantissime da Sky Sport: è andato in scena un primo incontro tra la dirigenza della Juventus e Vlahovic. Si è registrata in questo summit la totale apertura del giocatore ... fantamaster.it

Fissata la data per il rientro di Dusan Vlahovic! Sorridono i fantallenatori. facebook

La #Juventus tratta il rinnovo di #Vlahovic e intanto va a caccia di un nuovo attaccante: oltre a #KoloMuani, anche #Castro e #GonzaloGarcia nella lista dei bianconeri @GiokerMusso x.com