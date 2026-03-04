Vlahovic fa sorridere la Juventus | Sono tornato Come cambia l’attacco

Dopo oltre tre mesi, il centravanti serbo torna in campo con la Juventus e annuncia: “Sono tornato”. La squadra e l’allenatore Spalletti hanno accolto con entusiasmo il rientro, che modifica le strategie offensive dei bianconeri. La notizia ha suscitato entusiasmo tra i tifosi, mentre le scelte tattiche del tecnico sono state adattate di conseguenza.

La Juve e Spalletti riabbracciano il centravanti serbo dopo oltre tre mesi: le mosse del tecnico per il mal d’attacco dei bianconeri Tutto secondo le previsioni alla Continassa. Dusan Vlahovic è tornato in gruppo alla ripresa degli allenamenti, dopo il pirotecnico 3-3 della Juventus in casa della Roma nell’ultima giornata di campionato. Dopo oltre tre mesi, il centravanti serbo è rientrato con il resto della squadra seppur in maniera parziale: prima il lavoro agli ordini di Spalletti, mentre successivamente ha continuato con esercizi personalizzati. “Sono tornato”, ha postato su social Vlahovic dopo l’allenamento tra tanti sorrisi e il bentornato dei compagni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

