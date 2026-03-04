Vivere Tenerife con eleganza e autenticità

Tenerife si presenta come un’isola ricca di contrasti, tra paesaggi vulcanici, clima mite e una vasta gamma di attrazioni naturali. Per molti visitatori, rappresenta più di una semplice meta turistica, quasi un luogo di residenza temporanea. La sua atmosfera combina elementi di eleganza e autenticità, creando un’esperienza unica per chi sceglie di esplorarla.

A Puerto de la Cruz, il nuovo Radisson Resort & Residences Tenerife offre panorama meravigliosi, trattamenti deluxe e ristoranti perfetti per una vacanza indimenticabile Uno spettacolare cocktail di atmosfere vulcaniche, clima primaverile e attrazioni naturali. Per molti viaggiatori, Tenerife non è solo un'isola, ma quasi una seconda casa. Con una numerosa comunità italiana e collegamenti aerei diretti durante tutto l'anno, il Nord dell'isola è diventato una destinazione ideale per chi cerca clima mite, natura incontaminata e relax. Situato su una collina sopra Puerto de la Cruz, il resort gode di una vista panoramica sul maestoso vulcano Teide e si trova a pochi minuti dal centro storico coloniale della città.

