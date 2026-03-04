Vita quotidiana a Verona | c' è tempo fino al 15 marzo per rispondere al questionario del Comune

Fino al 15 marzo, i cittadini di Verona possono compilare il questionario promosso dal Comune per raccogliere opinioni sulla vita quotidiana in città. Il sondaggio si concentra su aspetti come i servizi offerti, la mobilità, il lavoro, i tempi di cura e l’accessibilità delle opportunità. Le risposte forniranno dati utili per migliorare l'organizzazione urbana e rispondere alle esigenze dei residenti.

Come viviamo la città giorno per giorno? I servizi rispondono ai nostri bisogni? La mobilità, il lavoro, i tempi di cura e le opportunità sono equamente accessibili? Sono interrogativi fondamentali le cui risposte aiutano a progettare una città su misura rispetto alle aspettative di cittadine e cittadini. Per questo il Comune di Verona, insieme a Sex & the City e Il Borgo delle Donne, sta realizzando l’“Atlante di genere” della città, e ha prorogato fino al 15 marzo la possibilità di partecipare al questionario promosso nell’ambito del progetto. L’obiettivo è analizzare e mappare Verona attraverso una prospettiva di genere, raccogliendo dati e testimonianze su servizi, spazi urbani, mobilità, sicurezza, lavoro, salute e accesso alle opportunità. 🔗 Leggi su Veronasera.it

