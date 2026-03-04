Visita istituzionale a Modena per il Comandante Regionale della Guardia di Finanza

Nella mattinata di ieri, martedì 3 marzo, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Modena ha accolto in visita ufficiale il Generale di Divisione Paolo Kalenda, Comandante Regionale dell’Emilia Romagna. La visita ha coinvolto rappresentanti delle autorità locali e membri del corpo di sicurezza. Durante l’incontro sono stati discussi aspetti operativi e di coordinamento tra le forze di polizia.

Nella mattinata di ieri, martedì 3 marzo, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Modena ha ricevuto la visita istituzionale del Comandante Regionale dell'Emilia Romagna, il Generale di Divisione Paolo Kalenda. Accolto con i tradizionali onori militari dal Comandante Provinciale, il Colonnello Francesco Mazza, l'alto ufficiale ha dato il via a una giornata dedicata al confronto con le istituzioni locali e all'incontro con il personale operativo sul territorio. Il primo impegno in agenda è stato un vertice con il Prefetto di Modena, Fabrizia Triolo. Durante il cordiale colloquio, le due autorità si sono confrontate per analizzare le specificità e le dinamiche socio-economiche che caratterizzano la provincia modenese. 🔗 Leggi su Modenatoday.it Il comandante regionale della Guardia di Finanza in visita alle Fiamme Gialle riminesiNella giornata di martedì il comandante regionale della Guardia di Finanza dell’Emilia Romagna,generale di divisione Paolo Kalenda, ha fatto visita... Contenuti utili per approfondire Comandante Regionale della. Temi più discussi: Visita istituzionale a Modena per il Comandante Regionale della Guardia di Finanza; GDF - GUARDIA DI FINANZA * IL COMANDANTE REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA IN VISITA AL COMANDO PROVINCIALE DI MODENA.; MODENA, ASCOLTO E COESIONE: USMIA IN PRIMA LINEA TRA BENESSERE DEL PERSONALE E ALTA FORMAZIONE ISTITUZIONALE; Guardia di Finanza via al concorso per 983 allievi marescialli | i requisiti per partecipare. Il Comandante Regionale della Guardia di Finanza in visita al Comando Provinciale di ModenaNella giornata di ieri il Comandante Regionale Emilia Romagna della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Paolo Kalenda, ha fatto visita al Comando Provinciale di Modena. L’Alto Ufficiale, accolto ... sassuolo2000.it Visita istituzionale del Comandante Militare Esercito Emilia-Romagna al Presidente della RegioneIl presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele de Pascale, ha ricevuto in visita istituzionale il comandante Militare Esercito Emilia-Romagna, colonnello Nicola Perrone. L’incontro, svoltosi in ... sassuolo2000.it IL SINAFI SCRIVE AL COMANDANTE REGIONALE TOSCANA SULLA SORVEGLIANZA SANITARIA. Il tema della sicurezza sul lavoro è prioritario. - facebook.com facebook