Visita gratis all' alba in occasione dell' allineamento del sole con l' ara della regina di Tarquinia

Sabato 7 e domenica 8 marzo a Tarquinia si svolge una festa in occasione del capodanno dell'Ara della regina, un evento che include due giorni di studi, divulgazione e una visita gratuita all’alba. L’evento celebra l’allineamento tra il sorgere del sole e il monumento etrusco, con un’attenzione particolare alla possibilità di ammirare il sito durante la prima luce del mattino.

La suggestiva manifestazione, curata dal comune di Tarquinia e dall'Università degli studi di Milano, fornisce un'esperienza unica fondendo arte, cultura e natura. Ore 17 - Conferenza a ingresso libero dedicata alle indagini archeolofiche condotte dall'Ara della regina, alle datazioni astronomiche e al rapporto tra architettura sacra e cielo nel mondo etrusco. Intervengono: Giovanna Bagnasco Gianni, Antonio Paolo Pernigotti, Giulio Facchetti e Giulio Magli. Ore 6 - Visita guidata gratis al sito archeologico, in occasione dell'annuale allineamento tra il sorgere del sole e il monumentale basamento del tempio estrusco. Prenotazione obbligatoria: scrivere all'indirizzo antonio. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it Un allineamento perfetto tra Sole, Terra e Luna: lo spettacolo è imperdibileIl cielo di marzo si prepara a regalare uno degli spettacoli astronomici più suggestivi del 2026. Il 22 gennaio raro allineamento di 3I/ATLAS con la Terra e il Sole: la spiegazione di Avi Loeb3IATLAS il 22 gennaio 2026 si allineerà quasi perfettamente con la Terra e il Sole, offrendo un'opportunità imperdibile per studiarne le... Una selezione di notizie su Visita gratis. Discussioni sull' argomento Visitate la Bourse de Commerce gratuitamente il primo sabato del mese!; Cosa fare gratis a Roma questa settimana; All’alba nel Duomo di Siena, con il Clavigero Gamberucci; È il primo domenica del mese: musei e monumenti aperti gratuitamente domenica 1° marzo 2026. Visita all’alba in San Girolamo: Questo è un teatro per pregareNell’istante in cui finalmente un timido raggio di sole, a lungo invocato, fa il suo ingresso trasversale nella chiesa dei Santi Girolamo e Vitale, entrando da est per posarsi dolcemente sull’altare ... ilrestodelcarlino.it Vuoi visitare i musei più belli del mondo GRATIS Domenica ai Musei Vaticani: ingresso gratuito, bellezza infinita Se sei a Roma l'ultima domenica del mese ti segnalo un’occasione da non lasciarsi scappare Musei Vaticani GRATIS (tutte le ulti facebook