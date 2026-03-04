Visita a Villa Molin capolavoro di Vincenzo Scamozzi

Una visita a Villa Molin permette di ammirare un edificio risalente al 1597, progettato dall’architetto vicentino Vincenzo Scamozzi. La villa è riconosciuta come uno dei principali esempi della sua opera e rappresenta un importante esempio di architettura del XVI secolo. Il complesso è situato in una posizione strategica e si distingue per le sue caratteristiche strutturali e stilistiche.

Il ritorno di "Scherzi a parte". Max Giusti riscatta le edizioni di Enrico Papi, ma le sue imitazioni sono da dimenticare Villa Molin, realizzata nel 1597, Villa Molin è uno dei capolavori di Vincenzo Scamozzi, l’architetto vicentino che lo storico Rudolf Wittkower definì “il padre intellettuale del neoclassicismo”. Perfettamente conservata rispetto al progetto originale, la villa rappresenta un affascinante percorso nella storia dell’arte, dove Rinascimento, Barocco e Neoclassicismo convivono in armonia. Situata tra il centro di Padova e i Colli Euganei, la dimora si affaccia sul canale Battaglia ed è circondata da un giardino all’italiana e da un parco secolare. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Speciale visita guidata a Villa Molin con la voce di Vincenzo ScamozziIl 22 febbraio 2026 Villa Molin riapre le sue porte per le visite alla villa e al parco. Visita guidata a Villa MolinVilla Molin prende il nome dall’ambasciatore Nicolò Molin, che nel 1597 affidò a Vincenzo Scamozzi la progettazione della sua splendida villa di... Tutto quello che riguarda Villa Molin. Temi più discussi: Visita guidata a Villa Molin il 28 marzo 2026; Le donne di Villa Molin, visita e spettacolo del soprano Veronica Rampado l'8 marzo 2026; Veneto segreto, tutti gli eventi del weekend dal 27 febbraio al 1 marzo 2026; Il regista Francesco Sossai a Di villa in villa il 2 marzo 2026. Visita guidata a Villa MolinVilla Molin prende il nome dall’ambasciatore Nicolò Molin, che nel 1597 affidò a Vincenzo Scamozzi la progettazione della sua splendida villa di campagna. Situata tra Padova e i colli Euganei, si spec ... padovaoggi.it Le donne di Villa Molin, visita e spettacolo del soprano Veronica RampadoSono molte e ricche di fascino le storie delle donne legate a Villa Molin. Ve le racconteremo l’8 marzo durante una speciale visita guidata, nel giorno della Festa della donna. Saranno visitabili con ... padovaoggi.it dom. 8 marzo 2026 ore 15.30 Fratta Pol. (Ro) Villa Badoer, Villa Molin e Casa Museo Giacomo Matteotti PRESENZE DI DONNA nei luoghi del tempo Speciale Festa della Donna 2026 Scopri di più https://www.aqualab.it/it/presenze-di-donna-nei-luoghi-d facebook