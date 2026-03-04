Vis con il Bra la carica di Stellone | Niente paura | lo dice la classifica

Stellone ha annunciato diversi cambi di formazione per la partita di oggi alle 18 contro il Bra, sottolineando la necessità di forze fresche sia dal punto di vista fisico che mentale. Il tecnico ha detto che non bisogna avere paura e ha fatto riferimento alla classifica come elemento rassicurante. Paganini, che rientra da un infortunio, sarà tra i cambi, mentre altri giocatori potrebbero essere impiegati nel match.

Paganini, al rientro dall'infortunio, non sarà l'unico cambio di formazione. Stellone alla vigilia del match di oggi alle 18 contro il Bra ne ha preannunciati diversi: "Per questa gara serviranno forze fresche, sia dal punto di vista fisico che mentale. Farò rifiatare 5 o 6 giocatori. L'importante sarà non perdere. Stiamo vivendo infatti un periodo di crisi sotto ogni aspetto. A livello di prestazioni alterniamo momenti di gara positivi ad altri negativi. A livello di risultati sei punti nelle ultime nove sono troppo pochi". Consapevole del momento delicato, Stellone non ha voluto mettere ulteriori pressioni ai suoi ragazzi. "La mancanza di entusiasmo, dovuto all'assenza di vittorie, ci sta frenando.